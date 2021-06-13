شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السكك الحديد ترتفع لـ224 مليون جنيه فى إبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت إيرادات السكك الحديدية قفزة كبيرة خلال شهر إبريل الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو 224.9 مليون جنيه، بينما كانت 91.2 مليون جنيه في شهر إبريل عام 2020، بزيادة بلغت نحو 133.7 مليون جنيه.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات الهيئة في شهر مارس الماضي لتصل إلى 282 مليون جنيه، مقابل 162 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 120 مليون جنيه.

وارتفع عدد ركاب السكك الحديدية ليصل إلى 19.6 مليون راكب في شهر إبريل الماضي، مقابل 9.2 مليون راكب خلال نفس الشهر من عام 2020، بزيادة بلغت 10.4 مليون راكب، بينما تراجع عدد الركاب في شهر مارس الماضي ليصل إلى 13.2 مليون راكب، مقابل 19 مليون راكب في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 5.8 مليون راكب.

وكانت قيمة إيرادات السكك الحديدية بلغت نحو 234.9 مليون جنيه في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 206.6 مليون جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 28.3 مليون جنيه، وسجلت إيرادات شهر يناير الماضي نحو 247 مليون جنيه، مقابل 226.1 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 20.9 مليون جنيه، كما ارتفعت كمية البضائع المنقولة في شهر فبراير الماضي وبلغت 433 ألف طن، بينما كانت 416.5 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 16.6 ألف طن.