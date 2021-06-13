شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباحه الأخيرة، وليحاول تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى مقاومته الحالي 56.80، وأيضاً ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.11% بما يعادل -1.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 56.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 56.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.80 ومستوى المقاومة 62.00.