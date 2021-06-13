شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم العبد اللطيف (2340) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.87% بما يعادل 1.85 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.80، ليستهدف مستوى المقاومة 45.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.80 ومستوى المقاومة 45.00.