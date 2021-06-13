شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.30% ليخسر السهم نحو 6 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة الحالي 20.10، ليستهدف مستوى المقاومة 20.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.84 ومستوى المقاومة 20.60.