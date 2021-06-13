شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الخليج للتدريب (4290) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 31.50، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -2.00% ليخسر السهم نحو 60 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول كذلك تصريف بعضاً من هذا التشبع الشرائي.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جيد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.90، وخاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 30.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 30.80.