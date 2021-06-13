شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لمستوى الدعم 26.00، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.25 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.55 ومستوى المقاومة 26.90.