الاقتصاد

اكسا التعاونية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 13-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اكسا التعاونية (8250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحقق لسهم مكابس في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.80% ليكسب السهم نحو 30 هللة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 36.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 40.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.00 ومستوى المقاومة 39.10.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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