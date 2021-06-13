شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يستند لخط اتجاه فرعي صاعد – تحليل صباحي – 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الواحة (3007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.30% بما يعادل -1.10 نقطة، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مدعوما بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 83.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 90.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.00 ومستوى المقاومة 87.80.