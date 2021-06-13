شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور لمواجهة الزيادة السكانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى الزيادة السكانية، كإحدى القضايا المهمة التى تقوم الدولة بادراتها بحيث تتعاون جميع مؤسسات لوضع خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية من منظور شامل من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وتم بالفعل وضع المخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات المختلفة

ويستهدف التمكين الاقتصادى، للسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة، من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الاسرة المصرية من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل فى جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وضع 5 محاور للتعامل مع القضية السكانية:

1- تحقيق التمكين الاقتصادي

2- التدخل الخدمى

3- التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى

4- التحول الرقمى

5- التدخل التشريعى

ويستهدف المحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادى، حسبما تضمنه بيان وزيرة التخطيط، تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة، من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الاسرة المصرية من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل فى جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وعلى جانب محور «التدخل الخدمى»، فإنه يهدف لخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، وفى هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الاسرة.

ويأتى المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، مستهدفا رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

ويؤكد بيان وزيرة التخطيط بشأن المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي، أن الهدف الرئيسى منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال «منظومة الاسرة المصرية»، لربط قواعد بيانات كل المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة، كما تولى الخطة اهتماما بالرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما تشمل الأنشطة ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريا وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

وأخيرا يأتى المحور الخامس ألا وهو «التدخل التشريعى»، حيث أكد بيان الدكتورة هالة السعيد، أنه يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن كل هذه التدخلات تصب فى الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة.