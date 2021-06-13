شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.62 ريال، ثم قلص مكاسبه خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 1.60 ريال، وذلك بعدما سجل السهم ارتفاعا بلغ 1.612 ريال، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.54 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.64 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.58 وبين مستوى المقاومة هو 1.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط