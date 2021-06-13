شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، حيث اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 3.026 ريال، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 2.90 ريال كمستوى اول ثم 2.80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.12 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط