شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 9.47 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9.20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.65 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.40 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط