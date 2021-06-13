شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه طيلة الاسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 921 فلس منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 860 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 960 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 912 فلس وبين مستوى المقاومة هو 925 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط