شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 241 فلس نهاية جلسة الخميس الماضي، في ظل استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 222 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 237.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 243.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط