شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 87 فلس، وهو اعلى مستوى له خلال الجلسة، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك استمرار الدعم الايجابي والذي نتوقع ان يرسل السهم لاعلى لمستوى المقاومة القوي عند 94 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 80 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 85.5 وبين مستوى المقاومة هو 88.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد