شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 28.40 فلس، في ظل تقارب كمية التداول، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 25.50 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 27.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 29.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط