شكرا لقرائتكم خبر عن بريق (BAREEQ) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 47.20 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 50 فلس، والذي نتوقع ان يرسل السهم لاسفل للوصلو لمستوى الدعم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 45.2 وبين مستوى المقاومة هو 48.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط