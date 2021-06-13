شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 55.20 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 65 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 54.3 وبين مستوى المقاومة هو 56.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد