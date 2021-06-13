شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 330 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 320 فلس، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 375فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 310 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 320 وبين مستوى المقاومة هو 365 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد