شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 13-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10723 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 10800 نقطة، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 10500 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,691 بينما مستوى المقاومة هو 10,742 نقطة