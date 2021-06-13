شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز والإتجاه للتصدير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر 2018 واستئناف التصدير، حيث ارتفع انتاج مصر من الغاز إلى معدلات غير مسبوقة، وفيما يلي أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق الإكتفاء الذاتي، والتي كانت كالتالي..

1-النجاح فى زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.

2- وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج في توقيت قياسى.

3- ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى في البحر المتوسط .

4- الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج.

5- بلغ إنتاج الغاز خلال 7 سنوات 290 مليون طن غاز طبيعى.

6 - النجاح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019.

7- تنفيذ 29 مشروع لتنمية حقول الغاز خلال 7 سنوات من أهمها " تنمية حقل ظهر - تنمية حقل نورس- تنمية حقل أتول بشمال دمياط - تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل - المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة - تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم - تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل ".