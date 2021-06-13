شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثاني من شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 882.7 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 862.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 844.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.
وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 785.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 528.6 مليون جنيه بنسبة 3.7%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 428.2 مليون جنيه بنسبة 3%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سيجما لتاداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 418.6 مليون جنيه، و 375.1 مليون جنيه، بنسبة 2.9%، 2.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9977.9 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2384.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% مغلقًا عند مستوى 3333.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.57% مغلقًا عند مستوى 12545.84 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 1270.46 نقطة.