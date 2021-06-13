شكرا لقرائتكم خبر عن «إتقان العقارية» تحدد الـ 13 من ذي القعدة الجاري موعدا لمزاد مجمع الحمراء سكوير بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إتقان العقارية عن تحديد موعد المزاد العلني المرئي لمجمع الحمراء سكوير الواقع بحي الحمراء بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله، وذلك يوم الأربعاء 1442/11/13هـ، والموافق 2021/6/23م، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا والذي سينطلق من خلال توظيف التقنيات الإلكترونية تطبيقا للبروتوكولات الصحية الوقائية لحماية المزايدين من فيروس كورونا

وفي التفاصيل، تبلغ مساحة المجمع 6750 مترا مربعا، كما يحتوي على ثلاثة طوابق و33 محلا تجاريا و286 موقف سيارة، وتبلغ القيمة التأجيرية للمجمع 8.200.000 ريال في الفترة الحالية، حيث يعد من العقارات ذات الموقع المتميز والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، حيث تم بناؤه وفق تصميم عصري أنيق.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة أكملت كافة الاستعدادات للمزاد حيث ستكون المزايدة عن طريق المنصات الرقمية (عن بعد) من جميع مناطق المملكة، وقد هيأت الشركة مقارها في الرياض وجدة والخبر لاستقبال المزايدين حضوريا مع تطبيق الاحترازات الصحية، كما سيبث المزاد عبر حسابات شركة إتقان العقارية في تويتر واليوتيوب.

وألمح «الرشيد» إلى أن العقار يتميز بموقعه الجغرافي بحي الحمراء الذي يعد من الأحياء الراقية بمدينة الرياض في المسافة الواقعة بين طريق الدائري الشرقي وخالد بن الوليد ويبعد عن محطة مترو الخليج 400 متر، وعن محيط منشآت خدمية وسكنية وترفيهية وحدائق وممرات مشاة 2 كم.

وعن مميزات العقار قال «الرشيد»: يشهد المجمع إقبالا كبيرا من الزوار والمتسوقين مما يشجع على الاستثمار في هذا المجمع، كما أن منطقة المجمع تتسم بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعد من الأحياء الراقية بمدينة الرياض، وكذلك موقع الأرض المقام عليها المجمع تمنح المجمع قيمة سوقية عالية.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه، المستثمرين والراغبين في المزايدة إلى توقيع كراسة الشروط للمزاد قبل انعقاده، مضيفا: ولمعرفة الشروط ومعلومات أخرى عن العقار، يمكن الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019) أو مركز خدمة العملاء على الأرقام التالية: 0500106030، 0539962000، أو بزيارة قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.