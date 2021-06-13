شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تتمسك بزيادة الطلب على النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في تقرير شهري، أن إنتاجها النفطي زاد 390 ألف برميل يومياً في مايو إلى 25.46 مليون برميل يومياً بفضل السعودية وإيران.

وتمسكت أوبك بتوقعها لتعاف قوي للطلب العالمي على النفط في 2021 بقيادة الولايات المتحدة والصين، لكنها أشارت إلى ضبابية تحيط بمسار الجائحة.

وذكرت «أوبك» أن الطلب سيرتفع 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام، بما يعادل 6.6 %. ولم يتغير هذا التوقع للشهر الثاني على التوالي.

يأتي التوقع الذي ورد في التقرير حتى بعد تعاف أبطأ من المتوقع في النصف الأول من العام، فيما حذر من «ضبابية كبيرة» محيطة بالجائحة، مثل احتمال ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.