شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ضوابط لاستيراد الخضراوات والفواكه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس الغرف السعودية ، عن اعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق شروط وضوابط لاستيراد الخضراوات والفواكه الطازجة للمملكة، اعتباراً من العام المقبل 1443هـ.

جاء ذلك في خطاب من الوزارة لمجلس الغرف، يتضمن إبلاغ الشركات والمؤسسات المستوردة بالالتزام بالضوابط والاشتراطات وفقا للمادة (15) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون التي تنص على أنه (لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر)، وما نصت عليه المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر الزراعي من أنه (على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة)، والمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM)، والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

كما أكدت الوزارة على ملاك الشركات والمؤسسات المستوردة للخضراوات والفواكه الطازجة بالحصول على تراخيص للاستيراد، علماً بأن هذه الخدمة ستكون متاحة لكم من تاريخ 1442/11/15هـ، على منصة «زراعي»، تمهيداً للحصول على أذونات الاستيراد لكل شحنة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد نظمت مؤخرا بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل بعنوان «تطبيق شروط وإجراءات استيراد الخضار والفاكهة»، لدعم استدامة الإنتاج المحلي بتنظيم وضبط جودة استيراد الخضار والفواكه لاستمرار تدفقها لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

واستعرضت الوزارة خلال الورشة عبر عرض تقديمي حجم الواردات من الخضار والفاكهة للمملكة، وبيان للشروط والضوابط التي يجب أن يتمتع المستورد بها والشروط الصحية للشحنة، وشرح المتطلبات والإجراءات لإصدار التراخيص بالإضافة إلى شروط السماح بدخول شحنة (الفواكه أو الخضار) المستوردة إلى المملكة.

وناقشت ورشة العمل نموذجًا للحوكمة الإلكترونية، وتناولت تحديد المنافذ المستهدفة في استيراد الخضار والفاكهة، والمنتجات المقترح تطبيق أذونات الاستيراد عليها كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية.