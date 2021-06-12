شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات تعزز مكاسب أسهم شركات الإسمنت والتأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استفادت شركات الإسمنت والتأمين بشكل ملحوظ من الصعود القوي للأسهم في الإمارات، بحيث صعدت أسهم التأمين والإسمنت والبناء على وقع ارتفاع الأسهم «القيادية» لما لهذا الارتفاع من تأثير إيجابي على استثمارات شركات الإسمنت والتأمين فيها.

وقفز مؤشرا أبوظبي ودبي 33% و14% على التوالي منذ مطلع 2021، وحققت الأسهم القيادية ارتفاعات قوية ما انعكس على أداء أسهم التأمين والإسمنت والبناء التي تتركز محافظها الإستثمارية في الأسهم.

وبلغت السيولة المجمعة لأسهم التأمين والإسمنت والبناء 2.8 مليار درهم منذ بداية العام.

ومن المرجح أن ينعكس الأداء الإيجابي أيضاً على نتائج الربع الثاني، وخاصة شركات التأمين التي حققت أداءً قوياً في الربع الأول وارتفعت أرباحها المجمعة 71% إلى 693 مليون درهم.

شركات الأسمنت

تحركت معظم أسهم شركات الأسمنت والبناء المدرجة في أسواق المال إيجابياً مع استقطاب 11 شركة منها 1.58 مليار درهم من السيولة من خلال التداول على نحو مليار درهم، منها 10 شركات في سوق أبوظبي وشركة واحدة في سوق دبي.

وكان سهم شركة «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر ارتفاعاً من بين هذه الشركات منذ بداية 2021، صاعداً بنسبة 105.1% مغلقاً سعره عند 1.61 درهم، لاسيما مع استقطابه سيولة بلغت 192.47 مليون درهم عبر التداول على 200.4 مليون سهم.

كما حصد سهم سيراميك رأس الخيمة سيولة قدرها 640.67 مليون درهم من خلال التداول على 339.5 مليون سهم، وارتفع سهم الشركة بنسبة 58.67% إلى مستوى 2.38 درهم.

وقفز سهم شركة «أركان لمواد البناء» 50% ليغلق سعره عند 1.32 درهم من خلال استحواذه على 468.9 مليون درهم عبر التداول على 424.5 مليون سهم، بينما اجتذب سهم شركة«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 8.3 مليون درهم من السيولة على كميات بعدد 32.4 مليون سهم، وارتفع السهم بنسبة 3.09% إلى مستوى 0.267 درهم.

وزاد سهم «أسمنت الخليج» بنسبة 7.15% إلى 0.899 درهم، من خلال سيولة بلغت 2.72 مليون درهم عبر التداول على 3.4 مليون سهم.

وصعد سهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية» 15.08% إلى 0.977 درهم، بعد أن اجتذب تداولات بقيمة 6.45 مليون درهم وكميات بعدد 7.7 مليون سهم.

وفي المقابل، اقتصرت التراجعات على أسهم شركتين هما «صناعات أسمنت الفجيرة» الذي انخفض 59.47% إلى مستوى 0.535 درهم علماً أن التداولات على السهم لم تتجاوز قيمتها 2.2 مليون درهم وبكميات بعدد 3.65 مليون سهم.

أما الشركة الثانية فهي «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» بنزوله 5.2% فقط منذ بداية العام ليغلق عند مستوى سعري بلغ 0.741 درهم، وذلك بعد أن اجتذب تداولات بقيمة 4.7 مليون درهم من خلال التداول على 7.08 مليون سهم.

وفيما يتعلق بسهم «الفجيرة لصناعات البناء» فلم يشهد أي تغيير يذكر لاسيما وأن التداولات على السهم جاءت ضعيفة للغاية بـ110.47 ألف درهم فقط.

وعلى صعيد أسهم شركة الأسمنت الوحيدة في سوق دبي، كانت «الأسمنت الوطنية» حيث اجتذب سهمها 1.38 مليون درهم من التداولات منذ بداية العام مغلقاً عند 2.4 درهم، وارتفع 5.26%.

قطاع التأمين

من جهتها، استحوذت أسهم شركات قطاع التأمين منذ بداية العام على سيولة بقيمة 1.25 مليار درهم من خلال التداول 1.2 مليار سهم بينما اقتصرت الارتفاعات على أسهم 8 شركات، منها 6 شركات مدرجة في سوق دبي وشركتان مدرجتان في سوق أبوظبي.

وارتفع في سوق دبي سهم «دبي للتأمين» 78.57% وإغلاقه عند مستوى 7.5 درهم، وذلك بعد استقطابه لسيولة قدرها 17.8 مليون درهم من خلال التداول على 2.45 مليون سهم.

بينما ارتفع «دار التكافل» بنسبة 11.59% عند مستوى 1.04 درهم، عبر سيولة بقيمة 20.34 مليون درهم على كميات بعدد 20.38 مليون سهم، كما استقطب «الوطنية للتأمينات العامة» تداولات بقيمة 106 ملايين درهم من خلال التداول على 32.46 مليون سهم، وارتفع السهم 38.64% إلى 3.05 درهم.

وارتفع سهم «عمان للتأمين» 25.64% إلى 2.45 درهم، من خلال سيولة بـ11 مليون درهم عبر التداول على 5 ملايين سهم، بينما استقطب سهم «تكافل الإمارات» سيولة بـ8.95 مليون درهم من خلال التداول على 5.67 مليون سهم وارتفع 1.25% إلى 1.62 درهم.

واجتذب «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 416.8 ألف درهم فقط من السيولة مرتفعاً 0.23% إلى مستوى 4.31 درهم.

وفي سوق أبوظبي اقتصرت ارتفاعات قطاع التأمين على شركتين فقط منذ مطلع العام، وهما «أبوظبي الوطنية للتكافل» وقفز 106.4% إلى مستوى 8.05 درهم، من خلال التداول على 22.24 مليون درهم عبر كميات بعدد 3.68 مليون سهم، كما استقطب «الظفرة للتأمين» 5.4 مليون درهم عبر التداول على 1.2 مليون سهم ليرتفع السهم بنسبة 24% إلى 4.48 درهم.