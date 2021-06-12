شكرا لقرائتكم خبر عن 12كتاباً مؤثراً في الأعمال والإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إذا أردت أن تصبح ناجحاً، عليك قراءة نحو 500 صفحة يومياً. هذا ما قد تسمعه إذا سألت وارين بافيت، الذي يمكن القول إنه أكثر المستثمرين مهارة في عصرنا. ويقدّر أن بافيت يقضي ما يقرب من 80% من يومه في القراءة، حيث يقول: «وظيفتي هي في الأساس مجرد تجميع المزيد والمزيد من الحقائق والمعلومات، وأحياناً معرفة ما إذا كان ذلك يؤدي إلى بعض الإجراءات. وهذه هي الطريقة التي تعمل بها المعرفة، فهي تتراكم مثل الفائدة المركّبة».

وبافيت ليس الوحيد، حيث إن بعضاً من أنجح الناس في العالم يؤمنون بأهمية القراءة، إذ قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إن الكتب لعبت دوراً مهماً لا غنى عنه عندما كان رئيساً، فيما يقرأ بيل جيتس، المؤسس المشارك في «مايكروسوفت» نحو 50 كتاباً كل عام، (كتاب واحد في الأسبوع تقريباً).

وإليك في السياق التالي مجموعة من أكثر كتب الأعمال تأثيراً، من المجلدات العسكرية، إلى كتيبات الاستثمار الأساسية، إلى العناوين المعاصرة التي تركز على الذكاء العاطفي.

الجرأة الجامحة

تأليف: برينيه براون

استناداً إلى 12 عاماً من البحث، بددت برينيه براون، الأستاذة في في جامعة هيوستن، الأسطورة الثقافية القائلة إن التعرض للمخاطر علامة من علامات الضعف، وتقول إنه في الحقيقة المقياس الأكثر دقة لقياس الشجاعة. ويقدم كتاب «الجرأة الجامحة» رؤية تحويلية جديدة للطريقة التي نقود بها ونعبّر فيها حبنا، ونعمل ونتعلم كيف أن التعرض للمخاطر يعزز القوة لدينا.

مغامرات الأعمال

تأليف: جون بروكس

ما العامل المشترك بين الكارثة التي كلفت شركة «فورد موتورز» نحو 350 مليون دولار والمعروفة باسم سيارة «أدسل»، والارتفاع الصاروخي لشركة «زيروكس» وفضائح شركتي «جنرال إلكتريك» و«تكساس جلف سلفر»؟ كل واحدة من هذه الشركات مثال على الطريقة التي يُنظر إليها تجاه الشركات خلال لحظة شهرة أو السمعة السيئة. كل هذه القصص البارزة والرائعة لا تزال ذات صلة بعالم أعمال اليوم.

المثابرة

تأليف: أنجيلا داكوورث

وجدت عالمة النفس أنجيلا داكوورث، أن القدرة على التعافي بعد الفشل هي إحدى السمات الأكثر شيوعاً لدى الأشخاص الناجحين. وتدعو هذه المرونة ب«المثابرة»، وتقول إن أكثر الأطفال مثابرة يدخلون أفضل المدارس ويحصلون على أفضل الوظائف، وبالتالي يحصلون على نصيب الأسد في الحياة. كما قال بعض الخبراء إن المثابرة هي أهم السمات التي عليك التمتع بها في حال كنت تريد أن تصبح ناجحاً.

الصراحة الكاملة

تأليف: كيم سكوت

إن الفكرة التي يدور حولها هذا الكتاب بسيطة: لست مضطراً للاختيار بين أن تكون فريسة سهلة أو متغطرساً، فمن خلال الصراحة الكاملة، يمكنك تجنب مخاطر العدوان والنفاق المخادع والتعاطف المدمر، حيث بإمكانك أن تكون لطيفاً وواضحاً في الوقت ذاته. وكانت كيم سكوت قيادية ناجحة في «جوجل» قبل أن تنتقل للعمل في «أبل»، حيث طورت وقدمت دورة في الإدارة..

الهدوء

تأليف: سوزان كين

إن ما لا يقل عن ثلث الأشخاص الذين نعرفهم هم انطوائيون، وهم الأشخاص الذين يفضلون الاستماع أكثر من التحدث. وهم الذين يبتكرون ويبدعون ولكنهم يكرهون الترويج لأنفسهم، كما أنهم يفضلون العمل بمفردهم بدلاً من العمل الجماعي. وفي هذا الكتاب، تناقش سوزان كين حقيقة أننا نقلل بشكل كبير من قيمة الانطوائيين، وتظهر مقدار ما نخسره من القيام بذلك.

التسويق الإبداعي

تأليف: جاي ليفنسون

عندما نشر كتاب «التسويق الإبداعي» أو «تسويق العصابات» «Guerrilla Marketing» لأول مرة في عام 1983، أحدث جاي ليفنسون ثورة في استراتيجيات التسويق لدى الأعمال التجارية الصغيرة من خلال منهجه «استخدم كل ما لديك» لاستقطاب العملاء. وبناءً على مئات الأفكار القوية التي نجحت حقاً، أنشأ ليفنسون فلسفة تسويقية جديدة تساعد الشركات على تعظيم حصتها وجذب المزيد من العملاء.

وأصبحتُ

تأليف: ميشيل أوباما

في هذه المذكّرات، تصف ميشيل أوباما، للمرّة الأولى، بدايات زواجها، حين ناضلت للتوفيق بين عملها وعائلتها، على إيقاع التقدم السريع الذي كان زوجها يحرزه في عالم السياسة. وتُطلعنا على نقاشات الزوجين الخاصّة حول ما إذا كان عليه أن يترشح للرئاسة، وحول دورها كشخصيّة محبوبة لم تسلم من الانتقاد خلال حملته الانتخابية. وروت لنا قصتها بأسلوب جميل، وبكثير من الفكاهة، وببراءة فريدة من نوعها.

اقتصادات ناجعة للأوقات الصعبة

تأليف: أبهيجيت بانيرجي وإستير دوفلو

إن قضايا الهجرة وعدم المساواة والعولمة والاضطراب التكنولوجي وتغيّر المناخ والكساد، كلها تشكل مصدر قلق في جميع أنحاء العالم. والمصادر اللازمة لمواجهة هذه التحديات موجودة، وما نفتقر إليه هو الأفكار التي ستساعدنا على تخطي جدار الخلاف وانعدام الثقة الذي يفرقنا. وفي هذا الكتاب يعرض الفائزان بجائزة نوبل كيف يمكن للاقتصاد مساعدتنا في حل أصعب المشاكل.

إعادة هندسة الأعمال

تأليف: مايكل هامر وجيمز شامبي

بناءً على تجاربهما المباشرة، يوضح هامر وشامبي كيف تستخدم بعض الشركات الرائدة في العالم مبادئ إعادة الهندسة لتوفير مئات الملايين من الدولارات سنوياً لتحقيق مستويات غير مسبوقة من رضا العملاء وجعل عملياتها أكثر مرونة.

البحث عن التميّز

تأليف: توماس بيترز وروبرت ووترمان

استناداً إلى دراسة أجريت على 43 من الشركات الأفضل أداءً في أمريكا من مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال، يبيّن كتاب «البحث عن التميّز» ثمانية مبادئ أساسية للإدارة وتعظيم الأرباح وقيادة الناس والتي ساهمت في إنجاح هذه الشركات.

العمل أربع ساعات أسبوعياً

تأليف: تيموثي فيريس

انسَ المفهوم القديم للتقاعد وخطتك المؤجلة للتقاعد، فلا داعي للانتظار، خاصة في الأوقات الاقتصادية غير المتوقعة. وسواء كان حلمك هو الخروج من الروتين أو كسب دخل شهري جيد من دون وجود إدارة، فإن هذا الكتاب هو المخطط لقيام بذلك.

الذكاء العاطفي 2.0

تأليف: ترافيس برادبيري وجان جريفز

يقدم كتاب «الذكاء العاطفي 2.0» برنامجاً خطوة بخطوة لزيادة معدل الذكاء العاطفي لديك، من خلال تعزيز 4 مهارات أساسية للذكاء العاطفي والتي تمكّنك من تحقيق أقصى إمكاناتك وهي: الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات.