شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تكثف برامج تدريب الطلبة الدارسين في كليات القانون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

واصلت دائرة القضاء في أبوظبي، تنفيذ برامج التدريب العملي عن بُعد للطلبة الجامعيين الدارسين في كليات القانون، عبر طرح البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة، والتي تضم 50 طالباً وطالبة من جامعة الإمارات، ليرتفع عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه في شهر مايو من عام 2019 إلى نحو ما يزيد على 300 طالب.

ويأتي تنظيم برامج التدريب العملي، في إطار جهود دائرة القضاء لخدمة المجتمع ودعم العملية التعليمية والمساهمة في رفع مستوى مخرجات الجامعات لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة لطلبة القانون في مختلف جامعات الدولة، لاكتساب الخبرات العملية، والتعرف عن قرب إلى طبيعة العمل في المحاكم والنيابات.

ويركز البرنامج، على إكساب المتدربين المهارات القانونية، ابتداءً من إجراءات لجان التوفيق والمصالحة، والإجراءات المتبعة لنظر الدعاوى أمام المحاكم الجزائية والمدنية، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وذلك في ظل ما تمتلكه دائرة القضاء من بنية تقنية متطورة، أسهمت في ضمان استمرارية تقديم الخدمات، وعقد المحاكمات باستخدام تقنية الاتصال المرئي، تماشياً مع التدابير المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا.

كما حرصت الدائرة، على مواصلة تقديم برامج التدريب العملي عن بُعد، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، تنفيذاً لتوجيهات المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن استدامة الأعمال وضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع القطاعات.