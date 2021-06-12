شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أرقام عن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجي لدعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى؛ ويعرض ”الخليج 365”، أبرز 7 أرقام تكشف حجم الإنجاز بمدينة المعرفة. 200 فدان المساحة المقررة لمدينة المعرفة. 15 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بالمدينة. 10 آلاف طالب الطاقة الاستيعابية لجامعة مصر المعلوماتية. 15 ألف متر مربع مساحة أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر. 8 مليارات جنيه استثمارات جامعة مصر المعلوماتية تستوعب 10 آلاف طالب.