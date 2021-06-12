شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دعم الشحن لأفريقيا من 50 إلى 80%.. 10 معلومات عن برنامج دعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر قطاع المصدرين الملامح النهائية لبرنامج دعم الصادرات الجديد، والذى من المتوقع أن يعطي دفعة قوية للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي أبرز ملامح البرنامج، والتي ينشرها الخليج 365 قبل إعلانها رسميًا هذا الأسبوع.

- زيادة مساندة الصادرات بنسبة 50%.

- البرنامج الجديد يستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة الاعتماد على المنتج الوطنى.

- يخصص البرنامج بنود دعم واضحة للصعيد والمناطق الحدودية.

- التركيز على مساندة المشروعات الصغيرة، وكذلك المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- رفع نسبة دعم الشحن إلى أفريقيا من 50% إلى 80%.

- إنشاء مقرات تجارية دائمة في أفريقيا.

- لأول مرة يجرى إضافة صناعة السيراميك لبرنامج دعم الصادرات.

- تقسيم دعم المشروعات الصغيرة وفق حجم الصادرات.

- تنمية المناطق الحدودية بحافز إضافى 50%.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، الاستمرار فى دعم المعارض الخارجية، رغم التأثيرات الكبيرة على صناعة المعارض فى العالم جراء فيروس كورونا، والجميع يتجه إلى التسويق الإلكترونى، مشيرة إلى أن الحكومة ستقف بقوة بجانب صغار المصدرين وتنمية قدراتهم وزيادة الحصيلة النهائية للصادرات.

وقالت الوزيرة فى تصريحات لها، إنه تم صرف قرابة 8 مليارات جنيه للمصدرين، كما أن المشروعات التى لا تتجاوز مستحقاتها 5 ملايين جنيه تم صرفها بالكامل، موضحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بصورة مباشرة بسداد كامل المتأخرات للمصدرين، لذلك جرى تدشين مبادرة السداد الفورى للمستحقات وسداد قرابة 16 مليار جنيه للمصدرين خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2021.