شكرا لقرائتكم خبر عن صعود سهم طلعت مصطفى بنسبة 8.17% خلال 5 جلسات بعد إطلاق مشروع نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن ارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة-أكبر مطور عقاري في مصر وواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط- بنسبة 8.17% خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليرتفع سعر السهم إلى مستوى 6.090 جنيه بحجم تداول 10.3 مليون ورقة بقيمة 63.3 مليون جنيه.

جاء ارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى متأثرًا بالأخبار الإيجابية بإطلاق مشروع "نور" أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان باستثمارات 500 مليار جنيه، لإنشاء 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات) تستوعب 600 ألف نسمة، وزاد من أهمية إطلاق المشروع حجم الإقبال من العملاء على الحجز وسداد المقدم بعد فتح باب الحجز منتصف الأسبوع الماضي ، ويبلغ سعر المتر في مدينة نور حوالي 17 ألف جنيه بالتقسيط على 5 سنوات.

وقبل إطلاق المشروع بـ24 ساعة اختيرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021 وفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية، بعدما حققت مبيعات بقيمة 900 مليون دولار، وكان صافى أرباحها 105 ملايين دولار، وأن أصولها تقدر بـ7.5 مليار دولار، وإنها تعد أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر من حيث الأصول والقيمة السوقية.

كما سبق أن كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نهاية الشهر الماضي، عن مركزها المالي خلال الربع الأول من عام 2021، وحققت الشركة أعلى مبيعات في مصر بقيمة بلغت حوالي 3.46 مليار جنيه مقابل 2.22 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 56%، وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 51.1 مليار جنيه في 31 مارس عام 2021 مقابل 49.3 مليار جنيه في 31 مارس عام 2020، والذي لا يزال يتمتع بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حوالي 736 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بمبلغ 687 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 7%، رغم استمرار تأثير القرارات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا على عمليات تشغيل تلك الأنشطة والإيرادات المحققة منها، كما أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي إضافة إلى السيولة الأكثر من ممتازة لديها والقادرة على تغطية أي عجز محتمل.

وبلغ مجمل الربح المجمع 942 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 836 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 13%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 447 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 375 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 19%.

بالنسبة للمركز المالي لمجمعة طلعت مصطفى القابضة، بلغ إجمالي الأصول 120.6 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من عام 2021 وبلغ رصيد النقدي والاستثمارات المالية حوالي 9.6 مليار جنيه، هذا وتمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الأم 1 إلى 6 ، وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.