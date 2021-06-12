شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة الافتتاحية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، وبمشاركة وفود من عدد من الدول.

وتشارك غدًا الأحد الدكتورة هالة السعيد في جلسات اليوم الثاني بجلسة بعنوان: "تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون"، كما يشارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والسيدة المستشارة شيرين فرهود، رئيسس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.