«السبع» تقر خطة منافسة لمبادرة الطريق الصينية لكسب النفوذ في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت مجموعة السبع أمس خطة عالمية واسعة النطاق للبنى التحتية موجهة إلى الدول الفقيرة والناشئة لمواجهة جهود الصين وكسب النفوذ في العالم، حيث تهدف لأن تكون منافسة وبديلة لمبادرة الحزام والطريق الصينية وهي مشروع هائل بقيمة عدة تريليونات دولار وشهد قيام بكين بتمويل شبكة من مشاريع البنية التحتية.

وتسعى الخطة التي أطلق عليها (إعادة بناء العالم بشكل أفضل) لمساعدة هذه الدول على النهوض بعد وباء (كوفيد 19) بالتركيز على المناخ والصحة والقطاع الرقمي ومكافحة التباين الاجتماعي، على ما أعلن البيت الأبيض في بيان له.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مسؤولين القول «إن القادة أطلقوا هذه المبادرة للبنية التحتية للدول النامية بعدما كسبت الصين نفوذا من خلال تمويل المشاريع خارج حدودها».

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بإعلان مجموعة السبع المتعلق بالحؤول دون انتشار أوبئة في المستقبل واعتبره (لحظة تاريخية) بعدما أنهك (كوفيد-19) اقتصادات وأودى بملايين الأرواح في أنحاء العالم. وسمي بـ(إعلان كاربيس باي) على اسم بلدة ساحلية في إنجلترا، حيث يجتمع قادة دول وحكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وجها لوجه مجددا للمرة الأولى منذ سنتين تقريبا.

وناقش قادة مجموعة السبع سلسلة من المسائل الصحية، حيث أقروا الخطوات الجماعية تشمل تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض مستقبلي إلى أقل من 100يوم، مع تعزيز شبكات المراقبة العالمية.

وكانت منظمات تنموية وجهت انتقادات لخطط مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فيما يتعلق بمجال الصحة. وأهم ما أخذته هذه المنظمات على المجموعة، أنها لم تتعامل مع المشاكل الأساسية التي منعت الغالبية الكبيرة من الناس من الوصول إلى اللقاحات المضادة لكورونا.

وأكدت منظمات إغاثية أمس السبت، اليوم الثاني لقمة السبع التي انطلقت أمس الأول ببريطانيا، مطلبها بإلغاء براءات الاختراع للقاحات كورونا من أجل تعزيز الإنتاج في الدول الفقيرة.