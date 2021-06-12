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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعت العموم إلى تقديم مرئياتهم حول (وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المحدثة). وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد من شأنها حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية وتحسين تجربتهم عند الاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع البريد، وتمكين بيئة مبتكرة وجاذبة لقطاع الخدمات البريدية، ومواكبة التغيرات والتطورات المستمرة في هذا القطاع الحيوي.



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