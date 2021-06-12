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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال التقى فريقا من شركة أرامكو السعودية برئاسة المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية خالد الملحم، يرافقه عدد من القياديين من مختلف إدارات الشركة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وفرص النمو في المنطقة، وفقا للخطة الاستراتيجية التي أعدتها هيئة تطوير عسير بما يتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة إلى بحث عدد من المبادرات المقترحة في مختلف المجالات التي تمكن الشركة من المساهمة في أعمالها بالمنطقة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالا لأعمال اللقاء الذي عقد في مارس الماضي.

واطلع رئيس هيئة تطوير المنطقة على إسهامات أرامكو السعودية ومبادراتها المجتمعية بعسير، ومنها مبادرة زراعة وإنتاج البن، ومبادرة تربية النحل وإنتاج العسل التي استفاد منها 400 مواطن منهم 50 سيدة، كما ستقدم أرامكو السعودية 40 ألف شتلة بن لـ100 مزارع سينتج من خلالها 160 طنا بحلول عام 2022م.