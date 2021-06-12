شكرا لقرائتكم خبر عن قتلت رجلاً دهساً.. بريطانيا تبحث محاكمة زوجة دبلوماسي أمريكي عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك، راب السبت، أن الولايات المتحدة لن تعارض محاكمة زوجة دبلوماسي أمريكي صدمت بريطانياً بسيارتها، وقتلته دهساً في 2019.

وأفاد راب إذاعة «بي بي سي» بأن «الولايات المتحدة لم توافق على تسليم» آن ساكولاس، لكنها أشارت إلى أنها لن تمنع أي عملية قانونية بشأن وفاة هاري دان. وأفاد راب أن «الطريق مفتوح أمام السلطات القضائية في المملكة المتحدة للتواصل مع محامي ساكولاس، من دون أي مشاكل من قبل الحكومة الأمريكية، للنظر في إمكان السماح بمحاكمة افتراضية، أو عملية تكون بمثابة محاسبة».

وقتل دان (19 عاماً) عندما صدمت سيارة تقودها ساكولاس درّاجته النارية في 2019 خارج قاعدة جوية في وسط إنجلترا يستخدمها عناصر أمريكيون. ويمثّل القرار الذي أتى بعد محادثات بين البلدين خطوة باتّجاه معالجة قضية خيّمت على العلاقات الثنائية منذ نحو ثلاث سنوات.

وتمّت مناقشة القضية خلال محادثات عقدها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، عشية قمة مجموعة السبع. وذكر جونسون بعد المحادثات بأن بايدن «متعاطف بشدة» مع القضية؛ إذ إن زوجته الأولى وابنته قتلتا في حادث سيارة عام 1972.

وأقرت ساكولاس، زوجة مساعد تقني أمريكي في القاعدة، بأنها كانت تقود على الجانب الخطأ من الطريق، لكنها غادرت بريطانيا، متمسّكة بحصانتها الدبلوماسية. وخسرت عائلة دان معركة قضائية لإلغاء حصانة ساكولاس، لكنها قدّمت استئنافاً ضد القرار. ورفعت العائلة دعوى مدنية بحق زوجة الدبلوماسي في ولاية فرجينيا الأمريكية.