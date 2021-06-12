شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين ترخص للقاح «كونفيديسيا» الصيني الأحادي الجرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس - أ ف ب

أعلنت الأرجنتين، السبت، الموافقة على استخدام لقاح «كونفيديسيا» المضاد لكوفيد الذي طوره المختبر الصيني «كانسينو بيولوجيكس».

ومنحت الإدارة الأرجنتينية للأدوية والتكنولوجيا الطبية موافقة «طارئة» على اللقاح ذي الجرعة الواحدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الجمعة، أن الحكومة الأرجنتينية تمضي قدماً في المفاوضات مع مختبر «كانسينو» لشراء 5,4 ملايين جرعة من «كونفيديسيا» «بحسب توافرها».

ولا يتطلب اللقاح التجميد، ويمكن تخزينه في درجات حرارة تصل إلى 8 درجات مئوية، ما يسهل نقله واستعماله.

وتلقى حوالي 25 % من إجمالي 45 مليون أرجنتيني جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم يحصل معظمهم على جرعة ثانية.

وسجلت الأرجنتين أكثر من 84 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا من بين أكثر من أربعة ملايين إصابة.