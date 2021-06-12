شكرا لقرائتكم خبر عن رجفان القلب..خفق مستمر وأعراض تثير القلق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: راندا جرجس

تقول الدكتورة ماريا لويزا استشاري أمراض وكهربائية القلب، إن الرجفان البُطيني هو اضطراب بنظام كهربائية القلب يحدث نتيجة خلل أولي، أو قصور في الشرايين التاجية، أو مرض في عضلة القلب، وتكون الضربات غير منتظمة وسريعة، ما يؤدي إلى رجفان البطينيين الأيمن والأيسر، وبالتالي عدم ضخ الدم لأعضاء الجسم على النحو الصحيح، وهبوط ضغط الدم والدورة الدموية، ويتم التشخيص عن طريق التحقق من العلامات الحيوية ونسبة استقرارها، باستخدام تخطيط القلب وشاشة المراقبة.

أعراض وعلامات

تبيّن د.ماريا أن الإصابة بالرجفان البُطيني تتسبب بعدم ضخ الدم لأعضاء الجسم على النحو الصحيح، ما يؤدي إلى هبوط الضغط والدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وربما الوفاة، وتتراوح شدة الأعراض بحسب مدة وإيقاع الضربات البُطينية، ففي بعض الحالات تحدث لفترة قصيرة، ويشعر المريض بدوار، وضيق تنفس، أو ألم في الصدر، أو تستمر لمدة أطول فيتعرض المصاب لفقدان الوعي، أو توقف عضلة القلب.

أساليب التداوي

تؤكد د.ماريا على أن علاج الرجفان البُطيني يهدف إلى تنظيم كهربائية القلب، واستعادة الانقباض على النحو الصحيح، وعودة ضخ الدم والدورة الدموية لحالتهما الطبيعية، وكذلك الوقاية من نوبات مستقبلية، ويشمل التدخل الطبي الطارئ إنعاش القلب، وإزالة الرجفان البُطيني أو تنظيم ضربات القلب البُطينية السريعة عن طريق الصدمة الكهربائية، إضافة إلى بعض الأدوية التي تساعد على استقرار كهربائية القلب، أما العلاجات الوقائية فتشمل الآتي:

* وصف الأدوية التي تساعد على استقرار ضربات القلب وانتظامها.

* استخدام جهاز صدمات القلب القابل للزراعة لمتابعة النبضات، والتدخل لوقف الضربات البُطينية السريعة والرجفان البُطيني.

* دراسة كهربائية القلب وعمل الكي، وهناك أساليب حديثة في القساطر المستخدمة، للحد من ضربات القلب البُطينية السريعة.

رجفان أذيني

يوضح الدكتور محمود بوت استشاري أمراض القلب التداخلية، أن القلب ينقبض ويسترخي لينبض بانتظام بطريقة متزامنة في الرجفان الأذيني، وتنبض الحجرتان العلويتان للقلب (الأذينان) بشكل غير منتظم بدلاً من الضرب بفعالية لنقل الدم إلى البطينين، وتُعرف حالة الرجفان الأذيني بأنها عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن تؤدي إلى جلطات دموية، وسكتة دماغية، وفشل القلب ومضاعفات أخرى شديدة.

علامات الإصابة

يبين د.محمود أن الإصابة بالرجفان الأذيني يمكن أن تحدث من دون أعراض، ولكن في بعض الحالات يشعر المريض بخفقان وضيق تنفس وتورم في الساق، ويختلف العرض باختلاف الأشخاص، فربما يعانى البعض من تخبط وضرب في جدار الصدر، خاصة عند حمل الأشياء أثناء صعود الدرج أو الانحناء، ويعاني آخرون من الشعور بالغثيان، والدوخة، والضعف، وسرعة القلب واللهث من أجل الهواء.

فئة مستهدفة

يشير د.محمود إلى أن بعض الأشخاص يكون لديهم معدل خطر الإصابة بالرجفان الأذيني أكثر من غيرهم، ويعانون من واحد أو أكثر من الحالات التالية:

* تقدم العمر، والتاريخ العائلي، والإفراط في تناول الكحوليات

* ضغط الدم المرتفع، وأمراض القلب الكامنة، واضطرابات النوم وتوقف التنفس المرحلي.

* مشاكل الغدة الدرقية والسكري والربو وغيرها من المشاكل الطبية المزمنة.

فحوص واختبارات

يذكر د.محمود أن تشخيص الرجفان الأذيني يتم من خلال اختبارات عدة في مراحل مختلفة كالآتي:

* مخطط كهربية القلب الأداة الأساسية لتشخيص الرجفان الأذيني.

* وضع جهاز هولتر (تخطيط القلب) للمريض لمدة 24 ساعة، ليوفر للطبيب نظرة مطولة على إيقاعات القلب خلال هذه الفترة.

* استخدام مخطط صدى القلب لأمراض القلب الهيكلية أو جلطات الدم في القلب.

* أجراء تحاليل الدم لاستبعاد مشاكل الغدة الدرقية أو المواد الأخرى في الدم.

معدل النبضات

يلفت الدكتور شريف البرديسي أخصائي أمراض القلب التداخلية أن معدل النبض عند الإنسان الطبيعي يكون 70 إلى 90 نبضة في الدقيقة، وعادة ينشأ من خلال بؤرة مركزية موجودة داخل الأذين الأيمن، وهي المسؤولة عن النبضة الكهربية التي تعمل على تفعيل القلب، لكي تستمر النبضات بصورة منتظمة وطبيعية، وتزيد عند الحاجة كممارسة الرياضة أو القيام بمجهود لكي يزيد من معدل ضخ الدم إلى كل أعضاء الجسم. وتُعرف حالة الرجفان القلبي الأذيني بأنها تسارع في النبضات، وتحدث نتيجة عدم انتظام كهربة القلب.

عوامل مرضية

يوضح د.شريف أن هناك بعض العوامل المرضية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة برجفان القلب الأذيني مثل:

* التصارع غير المنتظم من أهم العوامل التي تؤدى إلى الإصابة بالرجفان الأذيني، لأنه يرافق حدوث جلطات داخل القلب.

* الجلطة الدماغية الناجمة عن التقدم في العمر.

* الارتفاع المستمر في ضغط الدم والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الشرايين التاجية، أو اضطرابات في القلب.

* مرضى ضيق الصمام المترالي أحد الصمامات الأربعة الموجودة داخل القلب، ويؤثر سلباً في كهربية القلب.

مضاعفات ومخاطر

يشير د.شريف إلى أن أهم أعراض الرجفان الأذيني هو سرعة خفقان القلب بصورة ملحوظة، ما يؤدي إلى عدم قدرة القلب على ضخ كمية الدم بصورة كفاية لجميع أعضاء الجسم المختلفة، خاصة المخ، ويمكن أن يتعرض المصاب لحالات أغماء والشعور بالدوار المستمر وعدم التركيز والدوخة المتكررة.

وفي بعض الحالات تحدث مضاعفات أشد خطورة، مثل: جلطات القلب التي تنتقل عن طريق الشريان الأورطي، وإلى باقي الأجهزة وتعتبر هذا الحالة من الأسباب الرئيسية في الإصابة بجلطات المخ.

خيارات علاجية

يؤكد د.شريف أن تحديد الخيار المناسب للعلاج يعتمد على مدى شدة الأعراض والمضاعفات كالآتي:

* إذا كان الرجفان الأذيني مستمر، فلابد من أخذ أدوية تحت أشراف الطبيب، لتهدئة النبضات حتى يتمكن القلب من ضخ كمية كافية من الدم لتروية جميع أعضاء الجسم.

* في حالة الرجفان الأذيني المصاحب لجلطات القلب أو المخ، يتم وصف الأدوية المسيلة للدم.

* يتم العمل على عودة القلب للنبض الطبيعي عن طريق الأدوية، أو باستخدام الصدمات الكهربية إذا تتطلب الأمر.

* في حالة ارتفاع ضغط الدم بصورة مستمرة، يجب على المريض مراجعة الطبيب المعالج، إضافة إلى الالتزام بالممارسات الصحية للوقاية من حدوث مضاعفات خطيرة، مثل: القيام بالتمارين الرياضية بانتظام، خاصة المشي، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وانتظام ضربات القلب، والحفاظ على الوزن المثالي وتجنب السمنة، حتى لا يؤثر سلباً في صحة القلب.

جهاز هولتر

يتسبب رجفان القلب بحدوث اضطرابات وتغيرات في نظام النبضات القلبية الطبيعي، وتنجم هذه الحالة عند أغلب الأشخاص نتيجة الإجهاد من ممارسة التمارين الرياضية، أو تناول أدوية تحفز خفقان القلب، أو تكون مرتبطة ببعض المشكلات المرَضية، وعلى الرغم من أن هذه الإصابة لا ترافقها أضرار في معظم الأحيان، إلا أنها تكون مثيرة للقلق وتحتاج إلى التدخل الطبي، وفي السطور التالية يسلط الخبراء والاختصاصيون الضوء على أسباب الرجفان القلبي البُطيني والأذيني، وطرق الوقاية والعلاج.

يعتبر جهاز هولتر من أهم وسائل التشخيص التي تكشف عن وجود أي خلل في إيقاع القلب، ولا يمكن التقاطه أثناء التخطيط الكهربائي العادي، حيث يرتديه المريض لإجراء تخطيط كهربائي مستمر للقلب لمدة تتراوح من 24 إلى 72 ساعة، عند الشكوى من بعض المشكلات القلبية، ومنها على سبيل المثال: رجفان أو تباطؤ أو تسارع معدل نبضات القلب، أو الشعور بالبرد أو التعرق المفاجئ، والدوار وفقدان التوازن والوعى وضبابية الرؤية أو الصداع، والمصحوب بآلام في الصدر والظهر والذراع وصعوبة التنفس، وبعد انتهاء المدة المحددة يسترجع الطبيب الجهاز للاطلاع على البيانات المسجلة وإتمام وسائل التشخيص.