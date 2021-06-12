شكرا لقرائتكم خبر عن تدخلات نمطي الحياة والغذاء لعلاج الشيخوخة المكتسبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت نتائج دراسة نشرتها حديثاً مجلة «الشيخوخة» إلى إمكانية عكس الشيخوخة الناجمة عن عوامل بيئية، وذلك بواسطة تدخلات بالنظام الغذائي ونمط الحياة.

شملت الدراسة 43 من الذكور البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 50-72. تضمن برنامج علاج مدته 8 أسابيع يتعلق باتباع نظام غذائي، والنوم، وممارسة التمارين الرياضية، وإرشادات الاسترخاء، والبروبيوتيك والمغذيات النباتية التكميلية. تم إجراء تحليل مثيلة الحمض النووي على نطاق الجينوم من خلال عينات اللعاب

ارتبط النظام الغذائي وعلاج نمط الحياة بانخفاض 3.23 عام في «عمر مثيلة الحمض النووي»، مقارنة بالمجموعة التي لم تخضع للتدخل.

يشير ذلك إلى أن تدخلات النظام الغذائي ونمط الحياة المحددين قد تعكس الشيخوخة الناجمة عن عوامل خارجية أثرت في الجينات وتعابيرها.