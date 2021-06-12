شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الليثيوم بالدماغ يلعب دوراً رئيسياً في الاكتئاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن العنصر النزر لليثيوم يلعب دوراً مهماً في الإصابة بالاكتئاب، حيث وجد باحثون من جامعة ميونيخ التقنية أن توزيع الليثيوم في أدمغة الأشخاص المصابين بالاكتئاب يختلف عن التوزيع الموجود في الأصحاء.

باستخدام نيوترونات مصدر البحث النيوتروني قام العلماء بفحص دماغ مريض متوف وقارنوه مع شخصين من الأصحاء. ركز التحقيق على نسبة تركيز الليثيوم في المادة البيضاء بالدماغ والتركيز في المادة الرمادية في الدماغ.

من أجل تحديد مكان وجود الليثيوم في الدماغ قام الباحثون بتحليل 150 عينة من مناطق الدماغ المختلفة - على سبيل المثال تلك المناطق التي يُفترض أنها مسؤولة عن معالجة المشاعر.

أظهر الفحص أن نسبة الليثيوم الموجودة في المادة البيضاء للشخص السليم أكثر بكثير من تلك الموجودة في المادة الرمادية. وعلى النقيض من ذلك كان لدى مريض الاكتئاب توزيع متوازن، دون اختلاف منهجي يمكن قياسه.

أكدت الدراسة لأول مرة توزيع الليثيوم في ظل الظروف الفسيولوجية، وتمكن الباحثون من التأكد من تتبع كميات ذلك العنصر في الدماغ قبل إعطاء الدواء؛ ولأن التوزيع مختلف تماماً فإنهم يفترضون له بالفعل وظيفة مهمة في الجسم.