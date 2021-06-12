شكرا لقرائتكم خبر عن يا قطن مين يشتريك.. كل ما تريد معرفته عن تداول الأقطان الموسم الجارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت اللجنة الوزارية للقطن، والتى تضم فى عضويتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان الزهر فى كافة المحافظات بداية من الموسم 2021/2022 تعرف على التفاصيل.

متى تم تنفيذ تجربة بيع الاقطان بالألية الجديدة؟

تم تنفيذها من خلال شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، على مدار عامين متتالين 2019 و2020، وشملت التجربة فى عامها الأول محافظتى الفيوم وبنى سويف، وفى عام 2020، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ المنظومة فى 4 محافظات (الفيوم – بنى سويف – البحيرة – الشرقية).

ما أسباب تعميم بيع الاقطان بالنظام الجديد ؟

تم بناء على توصيات اللجنة التنفيذية المشرفة على تنفيذها وكذلك اللجنة الوزارية للقطن لاستكمال تحقيق أهداف المنظومة، بعد نجاح التجربة قبل ذلك خاصة فى ظل اقبال كل من التجار من القطاع الخاص والمزارعين على التعامل مع المنظومة خلال المواسم السابقة.

أى جهة سوف تتولى الإشراف على تداول القطن المصرى؟

تم الاتفاق على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ المنظومة فى كل المحافظات خلال موسم 2021/2022، بواسطة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك استكمالا لما تم فى التطبيق التجريبى للمنظومة خلال العامين السابقين، على أن يتم التنفيذ فى الموسم 2022/2023 من خلال إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وكيف يتم استلام القطن من المزارعين بالألية الجديدة؟

تعتمد المنظومة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين فى المحافظات المشار إليها موزعة على المراكز الإدارية، ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.

ويتم تسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث.

ومن يحدد سعر بيع القطن بصورة يومية؟

تتم عملية البيع من خلال مزادات بين الشركات المتقدمة ووفقا السعر العالمى خاصة سعر قطن البيما الأمريكى.

وهل سيتم الاستفادة من تلك الكميات وحلجها وتسويقها؟

جارى تشغيل 3 محالج قطن جديدة بعد تطويرها بـ 200 مليون جنيه، بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، حيث تستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية لـ4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطار، كما أن المحالج تعمل وفق أحدث تكنولوجيا آليا دون تدخل يدوى، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات.

ما أبرز معوقات تنفيذ تداول القطن؟

لجوء أصحاب المزارع لبيعها لمحالج القطاع الخاص والتحايل على الالية الجديدة من خلال تهريب القطن من محافظة لمحافظة أخرى وبالتالى لابد من رقابة صارمة وتحديد المساحات المنزرعة بدقة مع خفض رسوم استقبال القطن من المزارعين.