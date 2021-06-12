الاقتصاد

انخفاض سعر عملة «بيتكوين» 3.1% 

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الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3.1% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 36 ألفا و9 دولارات في الساعة 10 مساء في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 8.2%، حيث يتم تداولها بين 34 ألفا و650 دولار و 37 ألفا و491 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 44% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

واكتسبت عملة بيتكوين زيادة بنسبة 4.5% في الأسبوع الماضي و 24% حتى الآن هذا العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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