بعد زيادة شهر يوليو.. تعرف على الشرائح الجديدة للكهرباء



الشارقة - اميمة ياسر - تطبق شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك للعام المالي الجديد 2021-2022، بدءا من أول شهر يوليو المقبل على كروت شحن العدادات مسبقة الدفع ومع فواتير استهلاك شهر أغسطس بالنسبة للعدادت التقليدية القديمة، وذلك وفقًا لقرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

ومن المقرر، إعلان الزيادة بنسبة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة فيما تصل الزيادة في الشريحة الثالثة 12 قرشًا. حسبما نشر موقع "الوطن".

شرائح استهلاك الكهرباء بالزيادة الجديدة للعام المالي 2021-2022

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (48 قرشًا) بدلا من 38 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشًا) بدلا من 48 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (77 قرشًا) بدلا من 65 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (106 قروش) بدلا من 96 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (128 قرشًا) بدلا من 118 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا) بدلا من 118 قرشًا.

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

خطة الحكومة لترشيد دعم الكهرباء

وبدأت الحكومة خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2014 وكان من المقررالانتهاء منها في يوليو 2019 لكنها مددت الجدول الزمني ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في يوليو 2019 وبنسبة 26% في شهر يوليو من عام 2018، وذلك لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري.

مدّ الجدول الزمني لتخفيض الدعم

وكان من المقرر أنَّ تنتهي الحكومة من رفع دعم الكهرباء بالكامل بحلول يوليو 2021 لكن تقرر تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى يوليو 2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة جائحة «كوفيد -19».

تتحمل الموازنة العامة للدولة 78.6 مليار جنيه

وتتحمل الموازنة العامة للدولة 78.6 مليار جنيه لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة لحين إلغاء الدعم نهائيا بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات إضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.