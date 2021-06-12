شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: استقرار أسعار السلع الرئيسية وانخفاض بعض الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الغرفة التجارية بالجيزة بالجيزة أن أسعار السلع والمنتجات تشهد استقرارا فى الأسواق وذلك وفقا لما رصدته الشعب النوعية بالغرفة خلال التقرير الأسبوعى حول أسعار السلع المختلفة.

وقال محمد إمبابى إن الغرفة تتسلم بشكل دورى تقريرا من الشعب النوعية لرصد متوسط أسعار السوق واحتياجات كل منطقة للحد من انخفاض المعروض من تلك السلع، مشيرا إلى أن قطاع الخضروات والفاكهة يشهد استقرارا فى أصناف الخضروات موضحا أن متوسط أسعار الخضروات يتراوح فى سوق الجملة بأكتوبر بين 2-6 جنيهات لـ90٪ من الأصناف، فيما شهدت أسعار الفاكهة انخفاضا تدريجيا فى الأسعار عن بداية موسم الصيف حيث انخفضت معظم الفاكهة الصيفية بعد زيادة المعروض منها، موضحا أن متوسط سعر الجملة لأصناف الفاكهة المختلفة بين 4-10 جنيهات عدا 5 أصناف أخرى يزيد سعر الجملة ليصل إلى 15 جنيها للكيلو .

وأشار إمبابى إلى أن مجموعة اللحوم سواء اللحوم الحمراء أو الدواجن، أو الأسماك فجميعها يشهد استقرارا منذ منتصف الشهر الماضى موضحا متوسط أسعار اللحوم البلدى 110-140 جنيها للكيلو، بينما متوسط أسعار الدواجن 27-35 جنيها.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء كشف إنه فى ضوء ما تم تداوله من تقارير تزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، فإن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أعلن أنه لا يوجد أى ارتفاع لأسعار السلع، مُؤكداً أنه لا صحة للتقرير المتداول والذى يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير غير معلوم المصدر، مُشدداً على استقرار أسعار معظم السلع خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية، حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضى بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.