شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى اليوم.. منتدى هيئات الاستثمار يبحث زيادة الدور الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 12-6-2021، زخما كبيرا؛ نتيجة انعقاد مؤتمر هيئات الاستثمار الافريقية بشرم الشيخ، بمشاركة قيادات القارة الاقتصادية، ومنها:

منتدى رؤساء هيئات الاستثمار يبحث زيادة دور أفريقيا فى الأسواق العالمية.. منار: لدينا 36 نقطة طيران فى القارة.. جامع: تخفيض رسوم الشحن لدول أفريقيا.. وزير استثمار تنزانيا: لدينا علاقات اقتصادية قوية مع مصر (صور)

ناقشت ثالث جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا آليات زيادة دور إفريقيا في الأسواق العالمية بحضور الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووكيل اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي واجيوفري إيديلفونس ومبي، وزير الدولة للاستثمار في تنزانيا، والدكتور أنطونيو هنريك دا سيلفا، رئيس وكالة الاستثمار الخاص وترويج الصادرات (ايبكس) بأنجولا.

منتدى هيئات الاستثمار فى أفريقيا يناقش دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية فى ربط دول أفريقيا.. تحسين قدرات القارة التنافسية عالميا.. ووزير الكهرباء: مصر أصبحت مركزًا للربط الكهربى بين القارات الثلاثة.. فيديو

ناقشت جلسات الدورة الأولى لمنتدى هيئات الاستثمار في إفريقيا دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، ومحمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والمهندس طارق شكري، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، وضيو مطوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، وأنتوني نكينزو كامولي، العضو المنتدب بهيئة ترويج الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وزيرة التعاون الدولى تستعرض التجربة المصرية في مجال التمويل التنموى.. وتؤكد لـ"الخليج 365": تجربتنا متميزة فى التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.. والرئيس السيسي أطلق مبادرات تعاون عديدة مع دول أفريقيا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنها حرصت خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ على استعراض التجربة المصرية في مجال التمويل التنموي الميسر وشركاء التنمية، أمام ممثلي دول القارة المشاركة حتى يمكن نقل تلك التجربة إلى الدول التي تسعى في هذا المجال

أضافت -خلال لقائها مع ”الخليج 365” على هامش مشاركتها في المنتدى- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات التي تهدف بشكل أساسي للتعاون والتكامل مع دول القارة الأفريقية، كالمبادرة الرئاسية للاستثمار في البنية التحتية والشراكات المصرية توجد بقوة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وغيرها من المبادرات، مشيرة إلى أن لمصر تجربة مميزة في موضوع التمويل التنموي الميسر والذي يأتي من شركاء التنمية متعددة الأطراف أو الثنائيين كالمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، وجميعها تمنح تمويلات طويل الأجل وأسعار فائدة منخفضة،

وزيرة الصناعة: مصر حريصة على دعم جهود التنمية وتحقيق تكامل اقتصادى بأفريقيا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل القارى المشترك لتحقيق التكامل الصناعي والزراعي وتعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى القارى، وأجندة 2063 التنموية للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها فى جلسة "سعي إفريقيا للاضطلاع بدور أكبر في الأسواق العالمية"، التى انطلقت اليوم ضمن فعاليات منتدى "وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو" الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ لمدة 5 أيام بحضور رؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة.

البنك الدولى: الطاقة المتجددة توفر 200 مليون وظيفة بحلول 2030 فى 24 بلدا

في غضون سنوات قليلة، أصبحت الطاقة الشمسية والرياح على الشواطئ أرخص الطرق لتوليد كهرباء جديدة في معظم البلدان بحسب تقرير حديث للبنك الدولى.

ووفق التقرير فإن بعض البلدان تنتج بالفعل معظم احتياجاتها اليومية من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من جائحة كورونا، تمت إضافة أكثر من 260 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم في عام 2020، مما تجاوز الرقم القياسي السابق بنسبة 50% تقريبا.

أضاف انه بلغت فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة 11.5 مليون وظيفة على مستوى العالم في عام 2019، ويمكن أن يؤدي التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات إلى خلق أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة (بالصافي) بحلول 2030 في 24 بلدا من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية إذا ركزت على الاستثمارات الخضراء خلال هذه السنوات العشر.

وحتى يتسنى توفير أنظمة طاقة نظيفة، سيكون من المهم دفع العمل على جبهات متعددة في وقت واحد.