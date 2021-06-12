غرفة أبوظبي تستقبل نائب وزير الخارجية البولندي

أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث هلال محمد الهاملي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية، مع بافل جابلونسك نائب وزير خارجية جمهورية بولندا، -في مقر الغرفة- سبل تعزيز آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين رواد الأعمال في أبوظبي وبولندا.

وأكد الهاملي اهتمام غرفة أبوظبي بالوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين رواد الأعمال البولنديين ونظرائهم في إمارة أبوظبي.

وأكّد نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية خلال اللقاء على الدور الهام التي تضطلع به الغرفة لتوثيق الشراكات الدولية الفاعلة بين مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائها في مختلف دول العالم، مستعرضاً في هذا الصدد مجموعة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في أبوظبي، والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، من خلال إيجاد منظومة اقتصادية رائدة، ترتكز على المعرفة المستدامة، وتعزز من تنافسية القطاع الخاص على المستوى العالمي.

وأشار إلى أهم عناصر القوة التي تتمتع بها بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يجعلها مقصداً لأهم الفرص الاستثمارية على أوسع نطاق، وبالشكل الذي يبرز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية الشاملة.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية البولندي عن أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في جمهورية بولندا، لافتاً إلى المزايا التي تقدمها بلاده بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشاد بافل جابلونسك بالمكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على الخريطة الإقليمية والدولية، وبما تمتلكه من قدرات وخبرات استثمارية رائدة لتوفير حاضنات أعمال، منوهاً بأهمية التنسيق المشترك لتعريف شركات القطاع الخاص في البلدين بالفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها السوق الإماراتي والسوق البولندي على حد سواء.