شكرا لقرائتكم خبر عن «بطالة الزوج» تدفع زوجة لطلب «الخلع».. والحكم لصالحها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

قضت محكمة الأحوال الشخصية (أول درجة) في دائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها، التي عقدت الخميس الماضي لصالح زوجة موظفة بـ «الخلع» من زوجها، نظراً لعدم عمل الزوج منذ سنوات، وتحملها لفترة طويلة الأعباء المادية والإنفاق على الأسرة والمنزل.

ونص منطوق الحكم على فسخ عقد النكاح بين المدعية والمدعى عليه «خلعاً»، مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية كافة من قبل المدعى عليه من نفقة زوجية وعدة ومتعة ومؤخر صداق، مع إثبات حضانة المدعية لابنيهما الصغيرين، وإلزام المدعى عليه بأن يوفر للمدعية مسكن حضانة مناسباً، بدءاً من تاريخ صيرورة الحكم بالخلع باتاً.

ونص الحكم على إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 200 درهم شهرياً أجر حضانة للصغيرين، وبتأثيث مسكن الحضانة بالأثاث المناسب، وبمبلغ ألفي درهم نفقة للصغيرين بالسوية بينهما، وسداد فواتير الكهرباء والماء لمسكن الحضانة بحد أقصى 500 درهم شهرياً.

وألزمت المحكمة الزوج المدعى عليه بأن يسلم المدعية الأوراق الثبوتية الخاصة بالصغيرين، المتمثلة في شهادتي ميلادهما وبطاقتي الهوية، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

في حيثيات القضية، قال المحامي يوسف النعيمي ممثل المدعية: إن موكلته رفعت دعوى طلاق بالضرر، لكن المحكمة رفضتها، لتبادر إلى رفع دعوى «الخلع»، جراء مشاكل أسرية وخلافات زوجية متراكمة بينهما نجمت عن عدم عمل الزوج، وتحميلها مسؤولية الإنفاق على البيت و«العيال»، ترافقت مع رفع قضايا عدة بينهما في المحكمة وتقديم بلاغات إلى الشرطة، انتهت مؤخراً بطلب الزوجة وأم الطفلين «الخلع»، استناداً إلى خوفها من «ألا تقيم حدود الله معه»، وفقاً لما ورد في عريضة الدعوى.