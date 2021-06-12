شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت 508 ملايين و675 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى مليار و720 مليونًا و281 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1316 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضى، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و708 ملايين و383 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و990 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 2 مليار و228 مليونًا و957 ألف جنيه.