شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرسعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.79 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 49.01 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى 49.96 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.79 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.01 جنيه للشراء .

52.14 جنيه للبيع .





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.02 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.80 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.78 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.