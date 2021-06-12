شكرا لقرائتكم خبر عن «سيوا» توفر 870 جهازاً إلكترونياً لدفع الفواتير بمختلف إمارات الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة» توفير 870 جهازاً إلكترونياً في مختلف إمارات الدولة لسداد الفواتير، وذلك في إطار نهجها تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز رؤيتها واستراتيجيتها التي تهدف إلى التحول الذكي والتيسير على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات لهم.وأكد عبدالله الشامسي، مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي في هذا الصدد، حرص الهيئة على تلبية احتياجات ومتطلبات المشتركين لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية وأفضلها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة.وأوضحت المهندسة إيمان الخيال، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال أن الهيئة تعمل على الاستفادة من توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وفق أفضل المعايير العالمية وتشجيع استخدام الخدمات الذكية والإلكترونية لتيسير الإجراءات والمحافظة على البيئة وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدة أن التوسع في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية يعكس التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية.

(وام)